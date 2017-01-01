У Путина подтвердили переговоры об обмене пленными и заключенными

В Кремле подтвердили, что определенные контакты на этот счет осуществляются.

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Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон в ходе переговоров обсудили российско-украинские отношения, в том числе вопросы обмена удерживаемыми лицами. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает "Интерфакс-Украина".

Конкретные фамилии при этом не обсуждались, отметил Песков. "Какие-то персоналии не обсуждались. Состоялся очень подробный обмен мнениями по проблеме урегулирования на юго-востоке Украины", - говорит он.

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Отвечая на уточняющий вопрос о возможных подвижках в обмене удерживаемыми между Россией и Украиной, Песков сказал: "Определенные контакты на этот счет осуществляются".

Напомним, ранее сообщалось, что осужденных за госизмену бывших военных могут выдать РФ в рамках обмена.

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