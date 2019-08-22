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Антиукраинского интернет-агитатора задержали в Северодонецке

Комментариев: 2
Подобные схемы сепаратистов действовали Одесском, Днепропетровском и Сумском регионах.
Разоблачен администратор интернет-сообществ антиукраинского направления
Разоблачен администратор интернет-сообществ антиукраинского направления
depositphotos.com (иллюстративное фото)

Мужчина распространял информационные материалы антиукраинского содержания через запрещенные социальные сети “ВКонтакте“ и “Одноклассники“.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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“Администратор интернет-сообществ антиукраинского направления, в частности, “Юго-Восток Новороссия 2015-2022“, выполнял за денежное вознаграждение задание от российских кураторов. По замыслу заказчиков, провокационные публикации должны были привести к дестабилизации общественных настроений накануне и в День Независимости Украины в районах Донецкой и Луганской областей, прилегающих к неподконтрольным украинской власти территориям“, - сказано в сообщение.

Мужчина действовал по той же схеме, которую оперативники СБУ ранее обнаружили в Одесском, Днепропетровском и Сумском регионах.

Как сообщалось 2 августа, в Сумах разоблачили антиукраинского интернет-агитатора.

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Теги: сепаратизм, пропаганда, агитатор, война
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Комментариев (2)
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DmitriyMakarov    22.08.2019, 17:11
Оценка:  +1
DmitriyMakarov
СБУ продолжает борьбу с ветряными мельницами.
Letohradek    22.08.2019, 17:06
Оценка:  -1
Letohradek
Поймали ссученного? Вешайте в центре города на георгиевской ленте, человеком эта мразь уже не станет, а другим не повадно будет Родиной торговать!
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