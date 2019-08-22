Антиукраинского интернет-агитатора задержали в Северодонецке

Подобные схемы сепаратистов действовали Одесском, Днепропетровском и Сумском регионах.

Мужчина распространял информационные материалы антиукраинского содержания через запрещенные социальные сети “ВКонтакте“ и “Одноклассники“.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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“Администратор интернет-сообществ антиукраинского направления, в частности, “Юго-Восток Новороссия 2015-2022“, выполнял за денежное вознаграждение задание от российских кураторов. По замыслу заказчиков, провокационные публикации должны были привести к дестабилизации общественных настроений накануне и в День Независимости Украины в районах Донецкой и Луганской областей, прилегающих к неподконтрольным украинской власти территориям“, - сказано в сообщение.

Мужчина действовал по той же схеме, которую оперативники СБУ ранее обнаружили в Одесском, Днепропетровском и Сумском регионах.

Как сообщалось 2 августа, в Сумах разоблачили антиукраинского интернет-агитатора.

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