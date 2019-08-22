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Одного из украинских моряков планируют вернуть в обмен на экс-беркутовца

Комментариев: 1
Экс-боец спецподразделения "Беркут" проходит юридические процедуры оформления обмена на одного из военнопленных украинских моряков.
Моряков вернут в обмен на предавших Украину бывших военных и бывших беркутовцев
Моряков вернут в обмен на предавших Украину бывших военных и бывших беркутовцев
EPA/UPG

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Экс-боец спецподразделения “Беркут“ Александр Саттаров, которого судят в Киеве за участие в “самообороне“ Крыма, проходит юридические процедуры оформления обмена на одного из военнопленных украинских моряков. Об этом сообщил адвокат Саттарова Игорь Свинцицкий, передает “Интерфакс-Украина“.

“Он поставлен на обмен. И меняется на одного нашего моряка. Это официально подтвержденная информация“, - сказал Свинцицкий. Других подробностей он не сообщил.

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Ранее адвокат Валентин Рыбин сообщил, что граждан РФ Максима Одинцова и Александра Баранова готовят к обмену на украинских политзаключенных, содержащихся в России. По его данным, речь идет также о других граждан Российской Федерации.

Напомним, ранее в Владимира Путина подтвердили переговоры об обмене пленными и заключенными.

 

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Теги: Беркут, военнопленные, украинцы, россияне, обмен, адвокат, Саттаров
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Комментариев (1)
Зорян_и_Шкиряк    22.08.2019, 17:41
Оценка:  -2
Зорян_и_Шкиряк
Это не правильно! Беркутовец ввиду своей перспективности должен оцениваться приблизительно в 3, 27 моряка!
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