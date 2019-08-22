Одного из украинских моряков планируют вернуть в обмен на экс-беркутовца
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Экс-боец спецподразделения “Беркут“ Александр Саттаров, которого судят в Киеве за участие в “самообороне“ Крыма, проходит юридические процедуры оформления обмена на одного из военнопленных украинских моряков. Об этом сообщил адвокат Саттарова Игорь Свинцицкий, передает “Интерфакс-Украина“.
“Он поставлен на обмен. И меняется на одного нашего моряка. Это официально подтвержденная информация“, - сказал Свинцицкий. Других подробностей он не сообщил.
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Ранее адвокат Валентин Рыбин сообщил, что граждан РФ Максима Одинцова и Александра Баранова готовят к обмену на украинских политзаключенных, содержащихся в России. По его данным, речь идет также о других граждан Российской Федерации.
Напомним, ранее в Владимира Путина подтвердили переговоры об обмене пленными и заключенными.
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