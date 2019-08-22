Все Слугам. Как Зе!депутаты оттеснили остальных от трибуны и комитетов
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Меньше недели осталось до первого заседания нового созыва украинского парламента. А пока будущие депутаты делят должности и комитеты в Верховной Раде. Споры коснулись даже рассадки парламентариев в сессионном зале, пишет “Корреспондент“.
Кому спикера, кому - вице-спикера
Со спикером парламента все понятно – им станет глава партии Слуга Народа Дмитрий Разумков. Его первым заместителем еще один представитель президентской партии Руслан Стефанчук.
А вот последнее кресло в президии – вице-спикера в Слуге Народа решили отдать оппозиции.
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Правда, много желающих не нашлось. В Голосе и Европейской солидарности от этого поста сразу отказались. А вот в Батьківщине выдвинули своего представителя, но пока не признаются, кого именно.
Комитеты оппозиции почти не достанутся
Вместо 27 в новом парламенте будет 23 комитета. Партия Слуга народа решила делить места в комитетах пропорционально размеру фракций, а, следовательно, во всех комитетах будет монобольшинство у политической силы Владимира Зеленского.
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“Поскольку Слуга народа имеет 60% от состава Рады, то во всех комитетах наша партия должна иметь 60% мест, то есть большинство“, - говорит заместитель председателя фракции Слуга народа Евгений Кравчук.
Кроме того, “слуги народа“ возглавят почти все комитеты (21 из 23), а оппозиции оставят должности первых заместителей, заместителей и секретарей комитета.
Слуга народа готова отдать другим фракциям места глав только в двух комитетах – свободы слова и по правам человека, деоккупации и реинтеграции Донбасса.
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По депутату от фракции на комитет
Больше всего дискуссий среди партий вызвало предложение Слуги народа о том, что каждая фракция должна подать хоть одного своего представителя во все комитеты.
Поскольку комитетов в Раде 23, то фракции Порошенко и Тимошенко смогут делегировать в комитеты по 1 представителю, ОПЗЖ – по 2, а Голос даже не сможет покрыть все комитеты.
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Вице-премьер Иванна Климпуш-Цинцадзе возмутилась еще и тем, что ей с однопартийцами нет места в комитете по евроинтеграции, потому что у Зеленского решили выделить на этот комитет всего 7 мест. В то время, как в аграрном комитете будет трудиться 31 депутат.
Рамочное решение о том, что в комитетах может быть от 7 до 31 члена, приняли на предыдущем заседании подготовительной группы. Слуга народа на правах монобольшинства единолично решила, в каком комитете будет 7, а в каком – 27.
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Таким образом, Слуга народа, во фракции которой 254 депутата, или примерно 60% от состава Рады, в каждом комитете будет иметь 60% мест. Соответственно, ОПЗЖ получит 10% мест, Батькивщина и ЕС – по 6%, Голос – 5%.
Оставили места в глубине
Вызвала споры и рассадка депутатов в Раде. Партия Слуга народа займет всю переднюю часть зала перед трибуной, а также будет контролировать проходы к трибуне, место спикера и ложу правительства. Все остальные фракции сместили в заднюю часть зала.
Такое расположение стало новшеством Слуги народа.
Как было раньше
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В предыдущем созыве фракции большинства пытались сесть поближе к трибуне, но оставляли небольшой сектор впереди — для фракций меньшинства. Чтобы представители всех политсил имели доступ к трибуне. Места фракций распределялись “лучами“, то есть к проходу к трибуне имели доступ все фракции парламента.
Например, в 2012 году Партия регионов и Компартия забрали себе почти все места у трибуны. Но левый передний фланг отдали фракции УДАР Виталия Кличко. Эта партия тогда считалась оппозиционной.
Теперь телевизионная трансляция заседания Рады будет показывать только представителей Слуги народа, поскольку камеры охватывают в основном близкую к президиуму часть зала.
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Также, тот факт, что Слуга Народа забрала себе все передние места, усложнит блокирование трибуны для оппозиции.
Напомним, ранее представитель президента в Раде Руслан Стефанчук объяснил, почему “Слуга“ народа“ забирает себе 21 комитет из 23.
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