Зеленского пригласили с визитом в Британию

Президент может посетить с официальным визитом еще и Лондон.

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Президент Украины Владимир Зеленский может вскоре посетить Великобританию. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В частности, во время телефонного разговора о возможности возвращения РФ к формату G8 премьер Великобритании Борис Джонсон пригласил президента Украины посетить Великобританию с официальным визитом.

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Глава британского правительства также поздравил Владимира Зеленского с Днем Независимости и пожелал успехов и процветания народу Украины, говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Владимир Зеленский позвонил премьеру Британии Борису Джонсону.

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