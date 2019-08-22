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Зеленского пригласили с визитом в Британию

Комментариев: 4
Президент может посетить с официальным визитом еще и Лондон.
Зеленский может посетить Лондон
Зеленский может посетить Лондон
president.gov.ua

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Президент Украины Владимир Зеленский может вскоре посетить Великобританию. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В частности, во время телефонного разговора о возможности возвращения РФ к формату G8 премьер Великобритании Борис Джонсон пригласил президента Украины посетить Великобританию с официальным визитом.

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Глава британского правительства также поздравил Владимира Зеленского с Днем Независимости и пожелал успехов и процветания народу Украины, говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Владимир Зеленский позвонил премьеру Британии Борису Джонсону.

 

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Теги: Зеленский, Джонсон, разговор, приглашение, визит, Великобритания
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Комментариев (4)
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Адекваты    22.08.2019, 18:14
Оценка:  0
Адекваты
На корпоративе подработает))
Адекваты    22.08.2019, 18:14
Оценка:  0
Адекваты
У Бориса.
Антибес    22.08.2019, 18:13
Оценка:  +1
Антибес
С официальным визитом на корпоратив?
fkrfyfan    22.08.2019, 18:08
Оценка:  0
fkrfyfan
Напросился на поздравление?
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