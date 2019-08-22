Зеленского пригласили с визитом в Британию
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Президент Украины Владимир Зеленский может вскоре посетить Великобританию. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
В частности, во время телефонного разговора о возможности возвращения РФ к формату G8 премьер Великобритании Борис Джонсон пригласил президента Украины посетить Великобританию с официальным визитом.
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Глава британского правительства также поздравил Владимира Зеленского с Днем Независимости и пожелал успехов и процветания народу Украины, говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что Владимир Зеленский позвонил премьеру Британии Борису Джонсону.
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