Убийство девушки подростком в Харькове: отец подозреваемого запугивает свидетелей

Жители района, в котором произошло убийство, заявили о запугиваниях со стороны отца парня .

Отец подозреваемого в убийстве 26-летней Яны Шевченко 16-летнего Даниила Редина запугивает весь микрорайон, в котором случилось преступление. Об этом передает Обозреватель.

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Одна из жительниц района даже призналась в том, что отец подозреваемого Денис Редин (в прошлом сотрудник правоохранительных органов, - ред.) избил ее мужа до смерти. Он скончался в больнице на третий день после избиения.

Весь наш район просто запуган этой семьей и, в частности, папой, Денисом Рединым. Мой муж был избит отцом этого парня до смерти, умер в больнице на третий день. И за это никто не понес наказание. Не только я знаю, что у него есть покровители в нашем Холодногорском отделе полиции, - сказала женщина.

После того, как его сын написал явку с повинной, отец Редина снова начал прибегать к методу запугивания.

Всем, кто что-то видел, звонит папа и сотрудники райотдела. Звонят свидетелям и угрожают, чтобы все закрыли рот и молчали. И только после того, как дело забрали в следственное управление, оно сдвинулось с мертвой точки, - рассказал правозащитник Андрей Диденко.

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Напомним, в Харькове 16-летний парень зверски убил 26-летнюю девушку. Парень расправился со своей возлюбленной.

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