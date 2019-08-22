"Слуга народа" хочет возглавить 21 комитет из 23

Должности первого зама и секретаря обещают остальным фракциям.

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“Слуга народа“ хочет взять председательства в 21 комитете Верховной Рады. Об этом сообщил представитель президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук после заседания подготовительной депутатской группы, передает УНН.

“Эта дискуссия еще сложнее, чем вхождение в комитеты, потому что каждый себя видит на должности, как минимум, руководителя или заместителя. Поэтому мы решили проще", - отметил он.

"Мы свои 60% в соответствии с нашей квотой забираем, а вы берите и делитесь сами, если не можете найти общий язык. Если я не ошибаюсь, то в 21 комитете мы хотели бы взять председательство и взять обычных двух замов", - говорит он.

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"А по другим должностям - первый зам и секретарь - мы бы хотели передать на решение нашим коллегам“, - сказал Стефанчук.

Напомним, ранее сообщалось, что один их депутатов от "Слуги народа" отказался от мандата.

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