Главу таможни, который нарушил договоренность с Зе, уволили

Председателя Одесской таможни уволили по соглашению сторон.

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Александра Власова уволили с должности председателя Одесской таможни. Об этом говорится в указе исполняющего обязанности главы ГФС Дениса Гутенко.

"Уволить 23 августа 2019 года Власова Александра Сергеевича, начальника Одесской таможни ГФС", - отмечается в документе.

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В указе уточняется, что Гутенко уволен по соглашению сторон. Отметим, 13 июля Зеленский призвал и.о. главы ГФС Александра Власова написать заявление об отставке из-за невыполнения их договоренности об увольнении руководителей четырех таможен в западных областях Украины.

За несколько дней до этого Власов сообщил, что уволил руководителей четырех таможен – Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой, как этого требовал президент, однако оказалось, что они ушли в отпуск.

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Напомним, ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский заставил уволиться главу Николаевской ОГА.

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