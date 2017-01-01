Кабмин уволил главу Госкино
Ильенко написал заявление на увольнение 19 августа. Он возглавлял Госкино с 2014 года.
Правительство уволило Филиппа Ильенко с должности председателя Госкино. Соответствующее распоряжение обнародовано на Правительственном портале.
"Освободить Ильенко Филиппа Юрьевича от должности председателя Государственного агентства Украины по вопросам кино по собственному желанию", - говорится в документе.
Как сообщалось, 19 августа Ильенко заявил, что уходит с поста, который занимал с 2014 года.
Позже он отчитался о фильмах, снятых при поддержке государства за пять лет.
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