Неприкосновенность депутатов отменят уже 3 сентября - СМИ

Для этого им нужно набрать конституционное монобольшинство, ввиду чего сейчас добирают мажоритарщиков во фракцию.

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Предполагается, что в первый день сессии, 29 августа, будет, не только избран президиум ВР и состав нового Кабмина, но и проголосован законопроект номер 7203 - об отмене депутатской неприкосновенности. Об этом пишет zn.ua.

В том числе целью внесения изменений в статью 80 Конституции Украины - относительно неприкосновенности народных депутатов в настоящий момент “Слуга народа“ доукомплектовывается мажоритарщиками, прошедшими в ВР как самовыдвиженцы.

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Речь идет о возможной прибавке в 49 депутатов. С одной стороны, принятие закона соответствует одному из основных обещаний Владимира Зеленского. С другой - поможет ему за счет правоохранителей контролировать монолитность фракции, отмечает издание.

Законопроектом предлагается изложить статью 80 Конституции Украины в новой редакции, которая отменяет положения, согласно которым народным депутатам Украины гарантируется депутатская неприкосновенность.

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Этот закон отменит норму о том, что народные депутаты Украины не могут быть без согласия Верховной Рады привлечены к уголовной ответственности.

Простым большинством депутаты в 226 голосов 29 августа депутаты намерены закрепить законопроект, подготовленный в свое время Петром Порошенко.

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Далее закон, меняющий Конституцию, должен получить на следующей сессии минимум 300 голосов. И такое голосование запланировано на 3 сентября.

Конституционный Суд неоднократно подчеркивал, что неприкосновенность народных депутатов - не личная привилегия, а необходимость обеспечения безопасности от незаконного вмешательства в деятельность депутата.

Напомним, ранее глава "СН" Дмитрий Разумков заявлял, что законы об импичменте и депутатской неприкосновенности должны принять одним пакетом.

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