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Неприкосновенность депутатов отменят уже 3 сентября - СМИ

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Для этого им нужно набрать конституционное монобольшинство, ввиду чего сейчас добирают мажоритарщиков во фракцию.
Снятие неприкосновенности позволит власти через правоохранителей контролировать оппозицию, считают СМИ
Снятие неприкосновенности позволит власти через правоохранителей контролировать оппозицию, считают СМИ
facebook.com/verkhovna.rada.ukraine

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Предполагается, что в первый день сессии, 29 августа, будет, не только избран президиум ВР и состав нового Кабмина, но и проголосован законопроект номер 7203 - об отмене депутатской неприкосновенности. Об этом пишет zn.ua.

В том числе целью внесения изменений в статью 80 Конституции Украины - относительно неприкосновенности народных депутатов в настоящий момент “Слуга народа“ доукомплектовывается мажоритарщиками, прошедшими в ВР как самовыдвиженцы.

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Речь идет о возможной прибавке в 49 депутатов. С одной стороны, принятие закона соответствует одному из основных обещаний Владимира Зеленского. С другой - поможет ему за счет правоохранителей контролировать монолитность фракции, отмечает издание.

Законопроектом предлагается изложить статью 80 Конституции Украины в новой редакции, которая отменяет положения, согласно которым народным депутатам Украины гарантируется депутатская неприкосновенность.

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Этот закон отменит норму о том, что народные депутаты Украины не могут быть без согласия Верховной Рады привлечены к уголовной ответственности.

Простым большинством депутаты в 226 голосов 29 августа депутаты намерены закрепить законопроект, подготовленный в свое время Петром Порошенко.

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Далее закон, меняющий Конституцию, должен получить на следующей сессии минимум 300 голосов. И такое голосование запланировано на 3 сентября.

Конституционный Суд неоднократно подчеркивал, что неприкосновенность народных депутатов - не личная привилегия, а необходимость обеспечения безопасности от незаконного вмешательства в деятельность депутата.

Напомним, ранее глава "СН" Дмитрий Разумков заявлял, что законы об импичменте и депутатской неприкосновенности должны принять одним пакетом.

 

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Теги: Слуга народа, монобольшинство, Конституция, неприкосновенность, депутат
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