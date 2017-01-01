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СБУ нашла тайник с оружием: оно считалось утерянным

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Оружие, которое считалось утерянным в боях в 2014-2015 годах, было спрятано в заброшенной школе в Луганской области.
СБУ нашла тайник с оружием в Луганской области
СБУ нашла тайник с оружием в Луганской области
facebook.com/SecurSerUkraine

Сотрудники СБУ нашли тайник со считавшимся утерянным в боях в 2014-2015 годах оружием. Тайник располагался в заброшенной школе в одном из поселков Новоайдарского района Луганской области. Об этом сообщила пресс-служба СБУ в четверг, 22 августа.

"Схрон был оборудован в одном из поселков Новоайдарского района. Сотрудники СБУ, привлеченные к операции Объединенных сил, изъяли автомат Калашникова АК-74, 2 подствольных гранатомета, 3 гранаты Ф-1, 7 гранат РГД-5, 40 выстрелов к ВОГ-25, 1220 патронов калибра 5.45 мм, глушитель к автомату Калашникова. Арсенал направлен на экспертизу", - сказано в сообщении.

В рамках открытого уголовного производства по статье о потере военного имущества (ч.1 ст. 413 УК) продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

В СБУ также отметили, что в течение 2019 года на территории Луганской и Донецкой областей спецслужба изъяла из незаконного оборота почти 50 тысяч единиц стрелкового оружия, боеприпасов, патронов и взрывных устройств, а также более 15 кг взрывчатки.

 

Напомним, что ранее в Луганской области нашли тайник с оружием.

Также сообщалось, что СБУ задержала бывшего бойца АТО за торговлю оружием.

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Теги: СБУ, оружие, донбасс, Луганская область, тайник
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Источник: korrespondent.net

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