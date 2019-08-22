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В Польше молния убила четырех туристов

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В Татрах в четверг бушевала сильная буря с грозой. В разных районах гор проходят сразу несколько спасательных операций. Сообщается о четырех погибших и 22 пострадавших.
В польских Татрах проходит спасательная операция
В польских Татрах проходит спасательная операция
rmf24.pl

В польских Татрах пронеслась мощная буря, молния попала в группу туристов. Четыре человека, среди которых двое детей, погибли. Об этом в четверг, 22 августа, сообщает RMF24.

Сообщается, что четыре человека погибли, в том числе 13-летний мальчик, которого тщетно пытались реанимировать.

"Около 13.15 мы получили сообщение, что в районе массива Гевонт произошел очень интенсивный атмосферный разряд. Нам известно, что там находились до 20 туристов", - сообщили в полиции города Закопане.

Отмечается, что в Татрах проводится сразу несколько спасательных операций. Молнии поразили туристов в разных районах гор. К спасательным операциям привлекли четыре вертолета, которые доставляют раненых в больницы. Сообщается о 22 пострадавших.

Ранее сообщалось, что на пляже Кубы от удара молнии погибли пять человек. Среди погибших - трое детей.

Ранее молния ударила 45-летнюю гражданку Норвегии во время горного забега в Италии. Инцидент произошел на высоте 2100 метров. Женщина скончалась в больнице.

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Теги: Польша, туристы, молния, горы, непогода, Татры
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Letohradek    22.08.2019, 18:54
Оценка:  -1
Letohradek
Умный в гору не пойдет ...
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