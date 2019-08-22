Турция поставила Украине две тысячи пистолетов-пулеметов

В ближайшее время ожидается передача еще двух тысяч пистолетов-пулеметов MP-5, которые турецкий завод выпускает с 1984 года.

В Украину поставили две тысячи пистолетов-пулеметов MP-5, произведенных в Турции. Еще столько же пулеметов будет передано в ближайшее время. Об этом в четверг, 22 августа, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на директора турецкого завода при Институте машиностроения и химической промышленности (MKEK) Али Гюмюша.

"Мы обеспечиваем MP-5 отечественных заказчиков, а также отправляем их за границу. Мы направили в Украину две тысячи единиц", - сказал он, добавив, что еще столько же будет поставлено позже.

По словам Гюмюша, завод за прошедшие семь с половиной месяцев произвел 45 тысяч единиц стрелкового оружия, в том числе 33 тысячи винтовок MPT-55, 4500 винтовок MPT-76 и 7500 пистолетов-пулеметов MP-5.

Предприятие также планирует в ближайшее время наладить экспорт штурмовых винтовок MPT-55 и MPT-76 и серийное производство снайперских винтовок JMK BORA-12.

Пистолеты-пулеметы MP-5 предприятие производит с 1984 года по лицензии немецкой компании Heckler & Koch. Лицензионное производство MP-5 осуществляется в 15 странах мира.

Ранее сообщалось, что госкомпания Укрспецэкспорт, входящая в состав Укроборонпрома, и турецкая компания Baykar Defence, которая является одним из ведущих производителей беспилотников, создали совместное предприятие в сфере высокоточного оружия и аэрокосмических технологий.

А в начале года Украина купила турецкие боевые беспилотники Bayraktar TB2. По данным СМИ, в контракт включены шесть ударных дронов, две станции управления и 200 управляемых ракет на сумму 69 млн долларов.

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