Зеленский и Трюдо осудили планы вернуть РФ в G7

Лидеры обеих стран считают недопустимым возвращение России в Большую семерку в условиях продолжающейся агрессии.

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 22 августа, провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, в котором обсудил намерение возвращение РФ в G7. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Глава государства поблагодарил Трюдо за последовательную позицию Канады о невозможности возвращения России в "Большую семерку" в условиях агрессии, которая продолжается на Донбассе, и оккупации Крыма.

"Он также отметил, что в ситуации, когда продолжают гибнуть украинцы, необходимо не возвращать Россию в "Семерку", а заставить ее выполнять свои обязательства", - говориться в сообщении.

Зеленский также поблагодарил Трюдо за готовность придерживаться той же принципиальной позиции о неприемлемости возвращения РФ к "Большой семерке", которую он продемонстрировал еще во время прошлогоднего саммита G7 в Канаде.

Отмечается, что лидеры обеих стран договорились продолжить обсуждение проблематики противодействия политике России и защиты интересов Украины после саммита "Большой семерки" во Франции.

Накануне СМИ сообщили о том, что президент США Дональд Трамп и французский лидер Эммануэль Макрон якобы сошлись во мнении, что Россия должна вернуться в состав G7 в 2020 году.

В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что условием для возвращения России к G8 являются возвращение Украине Крыма, прекращение боев на Донбассе и освобождение политзаключенных.

В России заявили, что не имеют цели вернуться в группу "Большая восьмерка", поскольку многие вопросы эффективнее решать в формате G20.

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