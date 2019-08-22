Девушка-подросток выстрелила подруге в лицо из ружья

Инцидент стал следствием неосторожного обращения с оружием. Потерпевшая жива, но получила серьезную травму лица.

В Ореховском районе Запорожской области в результате неосторожного обращения с оружием травму лица получила 17-летняя девушка. Об этом сообщила пресс-служба полиции области в четверг, 22 августа.

Так, 21 августа, в 23:50, в Ореховское отделения полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение от медицинских работников о том, что в больницу доставлена девушка 2002 года рождения с огнестрельным ранением лица.

Сотрудники полиции установили обстоятельства события того вечера. Четыре подруги в возрасте от 15 до 17 лет собрались в одном из домов в поселке городского типа Камышеваха, в то время, когда родителей не было дома. Дочь хозяина дома, девушка 2003 года рождения, взяла ружье отца и во время неосторожного обращения с оружием произошел случайный выстрел. Потерпевшая 2002 года рождения получила травму лица.

Ружье изъято. Сотрудники полиции проводят проверку относительно легальности и условий хранения оружия.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 128 Уголовного кодекса Украины (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение). Кроме того, решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 166 (Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины.

Самое суровое наказание по этим статьям предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Напомним, что ранее на Закарпатье мальчик устроил ДТП с восемью пострадавшими.

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