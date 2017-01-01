В Николаеве двое неизвестных ограбили заправку

Мужчины в масках ворвались в помещение АЗС, ударили кассиршу и угрожая ей оружием отобрали деньги.

В четверг, 22 августа, в Николаеве двое неизвестных совершили разбойное нападение на автозаправочную станцию, и угрожая работнице оружием похитили деньги. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Отмечается, что нападение произошло около 05:00.

"Повредив входную дверь, в помещение АЗС ворвались двое неизвестных в масках, которые угрожая предметом внешне похожим на обрез ружья, ударили женщину по лицу и похитили из кассы деньги в общей сумме почти 14 тысяч гривен. После этого нападавшие скрылись", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, эксперты, оперуполномоченные криминальной полиции.

По факту открыли дело по статье о разбое. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Проводится расследование.

Ранее сообщалось, что получившие гражданство от Зеленского грузины попались на разбое. Их задержали за разбойное нападение на дом жителя Бориспольского района.

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