Украина и РФ договорились об обмене 33 на 33 - СМИ

Достигнута предварительная договоренность об обмене 33 заключенных в Украине россиян на 33 украинцев, удерживаемых в России, сообщают российские СМИ.

Москва и Киев предварительно договорились об обмене 33 россиян на 33 гражданина Украины без учета главреда РИА Новости Кирилла Вышинского. Об этом в четверг, 22 августа, сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова, которая представляет Киев в процессе обмена, уже находится в Москве. В то же время ее российская коллега Татьяна Москалькова находится в отпуске до понедельника, и пока никаких встреч с ее участием не планируется.

Относительно Вышинского, источник издания сообщил, что его освобождение будет проходить по другой схеме. Кроме того, указывается, что Москва не настаивает на обязательном обмене Вышинкого - для России принципиален факт его освобождения. Будет ли освобожден в этот раз украинский режиссер Олег Сенцов неизвестно.

Как сообщалось, сегодня у Путина подтвердили контакты по обмену пленными.

Напомним, сегодня стало известно, что трое россиян проходят процедуру оформления обмена. Об этом сообщил их адвокат.

Накануне стало известно, что из Одесского СИЗО на обмен в Киев вывезли троих обвиняемых в госизмене: украинцев Дениса Хитрова и Елену Бобову, а также гражданина Молдовы Петра Мельничука.

Ранее российские СМИ сообщили о возможном освобождении пяти украинских заключенных, которые якобы находятся в московском СИЗО. Речь идет о Владимире Балухе, Павле Грибе, Николае Карпюке, Станиславе Клыхе и Александре Кольченко.

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