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НБУ и Минфин начали переговоры с МВФ по новой программе

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Технические переговоры между ведомствами призваны сформировать будущую программу. Приезд миссии МВФ ожидается после создания нового правительства в Украине.
МВФ ведет технические переговоры с НБУ и Минфином по новой программе
МВФ ведет технические переговоры с НБУ и Минфином по новой программе
AP (архивное фото)

Национальный банк Украины и Министерство финансов начинают вести переговоры с Международным валютным фондом на техническом уровне и обмениваются письмами. Об этом сообщает пресс-служба НБУ в четверг, 22 августа.

Заместитель главы НБУ Олег Чурий отметил, что речь пока не идет о подписании документов, но диалог продолжается. По его словам, приезд представителей МВФ в Украину ожидается после формирования нового правительства, то есть уже скоро.

Заместитель главы НБУ высказал предположение, что новая программа с МВФ, вероятнее всего, будет включать невыполненные условия предыдущей программы.

"Наш прогноз предусматривает получение в этом году 2 млрд долларов по новой программе с МВФ. И в следующем году также. Но это будет один миллиард, два или три - не принципиально. Для инвесторов нет большого значения. Главное - наличие программы", - сказал он.

Напомним, что ранее в НБУ анонсировали программу с МВФ на $10 млрд.

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Теги: МВФ, Минфин, переговоры, НБУ
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Источник: korrespondent.net

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