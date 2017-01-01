НБУ и Минфин начали переговоры с МВФ по новой программе

Технические переговоры между ведомствами призваны сформировать будущую программу. Приезд миссии МВФ ожидается после создания нового правительства в Украине.

МВФ ведет технические переговоры с НБУ и Минфином по новой программе AP (архивное фото)

Национальный банк Украины и Министерство финансов начинают вести переговоры с Международным валютным фондом на техническом уровне и обмениваются письмами. Об этом сообщает пресс-служба НБУ в четверг, 22 августа.

Заместитель главы НБУ Олег Чурий отметил, что речь пока не идет о подписании документов, но диалог продолжается. По его словам, приезд представителей МВФ в Украину ожидается после формирования нового правительства, то есть уже скоро.

Заместитель главы НБУ высказал предположение, что новая программа с МВФ, вероятнее всего, будет включать невыполненные условия предыдущей программы.

"Наш прогноз предусматривает получение в этом году 2 млрд долларов по новой программе с МВФ. И в следующем году также. Но это будет один миллиард, два или три - не принципиально. Для инвесторов нет большого значения. Главное - наличие программы", - сказал он.

Напомним, что ранее в НБУ анонсировали программу с МВФ на $10 млрд.

МВФ обновил прогноз по курсу гривны

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet