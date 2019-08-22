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Корь в Украине: в июле заболеваемость упала в два раза

Комментариев: 1
Несмотря на снижение заболеваемости корью, Украина остается одной из первых стран в мире по уровню распространения инфекции.
Заболеваемость корью в Украине снизилась в два раза
Заболеваемость корью в Украине снизилась в два раза
etcetera.media

В июле по сравнению с июнем заболеваемость корью в Украине снизилась в 2,4 раза до 1 447 человек. Об этом со ссылкой на ответ Минздрава на журналистский запрос сообщают Українські Новини в четверг, 22 августа.

Согласно ответу, в январе был зафиксирован рекордный показатель в 13,8 тыс. заболевших, к марту эта цифра снизилась до 8,9 тыс., к июню - до 3,4 тыс. заболевших ежемесячно.

В июле корью в Украине заболели 1 447 человек, а в первой половине августа - 464 человека.

Напомним, что ранее заболеваемость корью в Киеве выросла втрое.

Также сообщалось, что с начала года корью заболели более 57 тысяч украинцев.

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Теги: Минздрав, эпидемия, заболевание, МОЗ, корь
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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bertal    22.08.2019, 21:43
Оценка:  0
bertal
Благодаря Супрун или Зе? даже не смешно, Такой болячки вообще не должно быть в Украине, но она откуда-то появилась благодаря Супрун
bertal    22.08.2019, 21:44
Оценка:  0
bertal
массовой имеется ввиду
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