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Зеленский предложил украинцам провести флешмоб

Комментариев: 1
Глава государства накануне Дня флага записал видеообращение, в котором призвал украинцев вывешивать украинские флаги из окон.

Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем флага, который в Украине будет отмечаться в пятницу, 23 августа, и предложил провести флешмоб. Об этом он сказал в видеообращении, которое вечером 22 августа обнародовала пресс-служба Офиса президента.

"Давайте завтра раскрасим в желто-синие цвета нашу планету! Давайте вывешивать украинский флаг из окон, чтобы каждая улица, каждая площадь, каждый город и вообще – вся страна стала желто - синей!", - призвал Зеленский в видеоролике.

Он напомнил, что есть много украинцев, которые вынуждены прятать свой флаг под кроватью. Также, по словам Зеленского, есть много мест, где за украинский флаг могут посадить в тюрьму.

В этой связи глава государства призвал не полениться и "одеть улицы в желто-синие цвета".

День флага Украины: история и традиции праздника

Ранее сообщалось, что в Крыму подняли украинский флаг в знак памяти по четверым украинским военным, погибшим на Донбассе.

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Теги: видео, флаг, флаг Украины, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
bertal    22.08.2019, 21:40
Оценка:  -1
bertal
Дети, слов нет. Когда украинцы станут жить достойно, они и без предложений это сделают. По чем нынче флаг, кто знает? Я покупал в 2014 за 300 грн.
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