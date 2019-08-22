Зеленский предложил украинцам провести флешмоб

Глава государства накануне Дня флага записал видеообращение, в котором призвал украинцев вывешивать украинские флаги из окон.

Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем флага, который в Украине будет отмечаться в пятницу, 23 августа, и предложил провести флешмоб. Об этом он сказал в видеообращении, которое вечером 22 августа обнародовала пресс-служба Офиса президента.

"Давайте завтра раскрасим в желто-синие цвета нашу планету! Давайте вывешивать украинский флаг из окон, чтобы каждая улица, каждая площадь, каждый город и вообще – вся страна стала желто - синей!", - призвал Зеленский в видеоролике.

Он напомнил, что есть много украинцев, которые вынуждены прятать свой флаг под кроватью. Также, по словам Зеленского, есть много мест, где за украинский флаг могут посадить в тюрьму.

В этой связи глава государства призвал не полениться и "одеть улицы в желто-синие цвета".

День флага Украины: история и традиции праздника

Ранее сообщалось, что в Крыму подняли украинский флаг в знак памяти по четверым украинским военным, погибшим на Донбассе.

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