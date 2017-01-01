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В Житомире 12-летняя девочка попала под поезд, спасая собаку

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Собака выбежала на рельсы, девочка попыталась спасти животное, в результате чего сама получила тяжелые травмы.
Девочка попала под поезд в Житомире
Девочка попала под поезд в Житомире
ТСН

В Житомире 12-летняя девочка попала под поезд. Об этом сообщает УНИАН в четверг, 22 августа.

Инцидент произошел 21 августа около 7:45 в Житомире. Девочка выгуливала собаку вместе со своим другом-ровесником. В какой-то момент пес выбежал на железнодорожный путь, когда навстречу ему уже двигался поезд. Школьница решила спасти собаку, в результате чего с травмами попала в больницу.

Сейчас она находится в Житомирской областной детской больнице, она в тяжелом состоянии. 12-летней Злате сделали операцию, обследования продолжаются. Уже известно, что кроме закрытой черепно-мозговой травмы и тяжелого ушиба головного мозга, девочка получила скальпированные раны головы и голени, а также перелом ключицы. Состояние пострадавшей в настоящее время остается тяжелым.

Напомним, что ранее полиция задержала иностранца, похитившего девушку в Житомирской области.

Также сообщалось, что четырех врачей будут судить за смерть подростка на Житомирщине.

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Теги: Поезд, подростки, Житомир, Житомирская область
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Источник: korrespondent.net

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