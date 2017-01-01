Подозреваемого в убийстве журналиста Сергиенко отправили под домашний арест

Суд изменил меру пресечения Вадиму Мельнику, которого обвиняют в организации преступления.

Городищенский районный суд Черкасской области изменил меру пресечения Вадима Мельника, которого обвиняют в организации убийства журналиста Василия Сергиенко. Об этом 22 августа сообщило Радио Свобода

Отмечается, в связи с истечением 24 августа срока ареста Мельника прокуратура подала ходатайство об аресте подозреваемого еще на два месяца, чтобы избежать его возможного побега или воздействия на свидетелей дела.

Адвокаты Мельника заявили, что у прокуратуры нет доказательств существования приведенных рисков и потребовали его освобождения под залог в размере 153 тысячи гривен.

Суд отклонил ходатайство прокуроров и адвокатов, и вынес решение об изменении меры пресечения на домашний арест.

Напомним, Сергиенко был убит 4 апреля 2014 года. Преступники похитили его из собственного дома в Корсунь-Шевченковском, забили до смерти и закопали в лесу.

В период с 2015 по 2017 годы по подозрению в убийстве журналиста задержали пять человек: Владимира Горбенко, Валентина Завражина, Романа Недибалюка (обвиняются в исполнении похищения), Владимира Воронкова (обвиняется в исполнении убийства) и Вадима Мельника

(обвиняется в организации преступления).

В розыске находятся еще двое фигурантов дела.

Подозрения в заказе преступления пока никому не объявляли. Уголовное дело в отношении заказчиков расследует Генпрокуратура.

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