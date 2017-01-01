Итоги 22 августа: Президентский флешмоб и страсти по G8

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Президент поздравил украинцев с Днем флага и предложил флешмоб Корреспондент.net

Зеленский предложил флешмоб на День флага; Украина выразила обеспокоенность возможностью возврата РФ в состав G7: News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Президент предложил украинцам провести флешмоб

Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем флага, который отмечается 23 августа, и предложил провести флешмоб.

Глава государства призвал украинцев вывешивать украинские флаги из окон и “одеть улицы в желто-синие цвета“.

Ощадбанк закрыл счета УПЦ КП

Ощадбанк закрыл счета Киевской патриархии на основании письма предстоятеля ПЦУ Епифания.

В связи с этим Филарет обратился к главе Православной церкви Украины и призвал его отозвать запрет и не вмешиваться в дела УПЦ КП.

Кабмин уволил главу Госкино

Кабинет министров уволил Филиппа Ильенко с должности председателя Госкино. Соответствующее распоряжение обнародовано на портале правительства.

Турция поставила в Украину пистолеты-пулеметы

В Украину поставили две тысячи пистолетов-пулеметов MP-5, произведенных в Турции.

В ближайшее время ожидается передача еще двух тысяч пистолетов-пулеметов MP-5, которые турецкий завод выпускает с 1984 года.

Иран представил новый ЗРК

Иран представил новый зенитный ракетный комплекс собственного производства Бавар-373. По данным властей страны, новая система близка по характеристикам с российской С-400.

Украина обратилась к G7 из-за возможного возвращения России

Посольство Украины в США обратилось к лидерам стран Большой семерки с призывом продолжить давление на Россию в свете предположений о возможности возвращения РФ в состав G7.

Германия, Канада, Британия и ЕС заверили Киев, что не поддерживают инициативу по возвращению к формату G8.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что сигналом готовности РФ к возвращению в G8 станет возвращение Украине Крыма и прекращение боев на Донбассе.

В Кремле в свою очередь заявили, что не имеют цели вернуться в состав Большой восьмерки, поскольку многие вопросы эффективнее решать в формате G20.

В Кропивницком убили адвоката

В городе Кропивницкий возле здания следственного изолятора расстреляли адвоката, который погиб на месте. Еще один человек был ранен и попал в больницу.

Нападавшие скрылись с места происшествия на автомобиле ВАЗ-2109.

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