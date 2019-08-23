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В аэропорту Херсона задержали россиянина с бельгийским паспортом

Комментариев: 1
Россиянина подозревают в торговле наркотиками.
В международный розыск россиянина объявила Бельгия
В международный розыск россиянина объявила Бельгия
krapka.club
В международном аэропорту Херсона задержали гражданина РФ с паспортом Королевства Бельгия. 
 
Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.
 

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Гражданин РФ 1991 года рождения, который находился в международном розыске, был задержан в аэропорту Херсона. В международный розыск россиянина объявила Бельгия по подозрению в совершении преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков.
 
Во время задержания у мужчины также обнаружили паспорт гражданина Бельгии. Сейчас россиянин находится под стражей. Решается вопрос о его экстрадиции.

Как сообщалось 21 августа, в Одессе задержали иностранную террористку.

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Теги: аэропорт, россиянин, наркотики, Херсон
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Комментариев (1)
Ira0956    23.08.2019, 09:55
Оценка:  0
Ira0956
Вот эта дыра - международный аэропорт???
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