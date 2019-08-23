В аэропорту Херсона задержали россиянина с бельгийским паспортом

Россиянина подозревают в торговле наркотиками.

В международном аэропорту Херсона задержали гражданина РФ с паспортом Королевства Бельгия.

Читай также: Китайцы пытались вывезти из Украины 50 кг янтаря Гражданин РФ 1991 года рождения, который находился в международном розыске, был задержан в аэропорту Херсона. В международный розыск россиянина объявила Бельгия по подозрению в совершении преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков. Гражданин РФ 1991 года рождения, который находился в международном розыске, был задержан в аэропорту Херсона. В международный розыск россиянина объявила Бельгия по подозрению в совершении преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков.

Во время задержания у мужчины также обнаружили паспорт гражданина Бельгии. Сейчас россиянин находится под стражей. Решается вопрос о его экстрадиции.

Как сообщалось 21 августа, в Одессе задержали иностранную террористку.

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