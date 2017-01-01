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Сутки на Донбассе: 13 обстрелов, два бойца ранены

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Враг открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.
Силы ООС контролируют противника на линии соприкосновения
Силы ООС контролируют противника на линии соприкосновения
Минобороны Украины

Подразделения сепаратистов за минувшие сутки, 22 августа, 13 раз нарушили режим прекращения огня. Двое украинских военных получили ранения, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил в утренней сводке в пятницу, 23 августа.

 

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Отмечается, что враг открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия. В районе ответственности оперативно-тактического группировки Восток противник произвел девять обстрелов – возле Водяного, Новотроицкого, Богдановки и Лебединского.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки Север зафиксировано четыре обстрела – вблизи Новолуганского, Зайцево и Пивденного.

С начала текущих суток вражеских обстрелов не было.

Напомним, за сутки 21 августа сепаратисты семь раз открывали огонь. Тогда был ранен один боец ВСУ.

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Теги: Донбасс, ВСУ, Операция объединенных сил, война
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