Облачно, но жарко: что обещают синоптики Украине 23 августа

Погода сегодня не порадует солнышком.

23 августа в Украине не будет слишком много солнца. Преимущественно небо будет затянуто облаками. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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На западе страны сегодня хмурый день. В Ужгороде даже вероятны дожди и грозы. Воздух прогреется от +23 до +31 градуса по Цельсию.

На востоке много солнца на протяжении дня также не будет. На улице +25…+32 градуса по Цельсию.

Южным регионам осадков не прогнозируют. Будет в меру солнечно. Небо время от времени затянут облака. На термометре +30…+34 градуса по Цельсию.

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На севере Украины сегодня также не обещают осадков. Между тем, на улице будет довольно хмуро на протяжении дня. Синоптики прогнозируют +24…+27 градусов по Цельсию.

В Центральной Украине сегодня небо будет затянуто облаками. Местами ожидаются прояснения. На улице +28…+32 градуса по Цельсию.

В столице облачно с прояснениями. Воздух прогреется от +24 до +26 градусов.

Напомним, в Японии семь человек погибли за неделю от жары. Япония продолжает страдать от изнуряющей жары, установившейся на всей территории страны. Температура держится на отметке выше +35 градусов.

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