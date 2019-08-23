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Украинцам показали элитный особняк Богдана

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Глава ОП с женой владеет элитной недвижимостью.
Во дворе пришвартован катер
Во дворе пришвартован катер
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Журналисты узнали, что глава Офиса президента Андрей Богдан с супругой владеет элитным особняком, несколькими квартирами и коммерческой недвижимостью. Об этом передает BIHUS.info.

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Выяснилось, что Андрей Богдан, который фактически является правой рукой президента Украины Владимира Зеленского, в ноябре 2011 года приобрел элитный особняк в Конча-Заспе. Его дом расположен в жилищном массиве “Краевид”. 

Особой роскошности добавляет то, что дом имеет персональный выход к речному каналу. Дрон с воздуха отчетливо показал пришвартованный катер.

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Кроме этого, супруга Андрея Богдана владеет тремя квартирами, а также сдает в аренду под офисы несколько коммерческих помещений. 

Напомним, в сети показали дом Зеленского с высоты птичьего полета. Соседом Зеленского можно стать за $250 000. Дом в коттеджном городке “Маєток” Зеленский купил в 2008 году. Тогда при курсе доллара в 6,87 грн он стоил около 118 610 долларов, то есть 814 855 гривен. 

 

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Теги: дом, Богдан, особняк, катер, недвижимость
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Комментариев (1)
SerG-333    23.08.2019, 09:57
Оценка:  0
SerG-333
Ни когда в нашей стране не будет толку.
Одни олигархи сменяют других.
Сытый голодному не товарищ
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