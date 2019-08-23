Зеленский торжественно поднял Государственный флаг Украины

Президент принял участие в церемонии.

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в торжественной церемонии поднятия Государственного флага Украины. Об этом сообщили в пресс-службе украинского гаранта.

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В День национального флага страны президент поднял Государственный флаг вместе с героями Украины и дочерью погибшего под Славянском воина.

Президент кратко поздравил украинцев с праздником и приступил к поднятию Государственного флага под гимн страны.

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Видеозапись церемонии поднятия флага опубликовала пресс-служба Офиса президента Украины Владимира Зеленского.

Напомним, Зеленский предложил украинцам провести флешмоб. Глава государства накануне Дня флага записал видеообращение, в котором призвал украинцев вывешивать украинские флаги из окон.

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