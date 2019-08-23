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Зеленский торжественно поднял Государственный флаг Украины

Комментариев: 5
Президент принял участие в церемонии.
Зеленский поднял флаг
Зеленский поднял флаг
скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в торжественной церемонии поднятия Государственного флага Украины. Об этом сообщили в пресс-службе украинского гаранта.

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В День национального флага страны президент поднял Государственный флаг вместе с героями Украины и дочерью погибшего под Славянском воина.

Президент кратко поздравил украинцев с праздником и приступил к поднятию Государственного флага под гимн страны.

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Видеозапись церемонии поднятия флага опубликовала пресс-служба Офиса президента Украины Владимира Зеленского.

Напомним, Зеленский предложил украинцам провести флешмоб. Глава государства накануне Дня флага записал видеообращение, в котором призвал украинцев вывешивать украинские флаги из окон. 

 

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Теги: Зеленский, Государственный флаг, церемония, президент
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Комментариев (5)
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Nikolas_Adver    23.08.2019, 10:15
Оценка:  -5
Nikolas_Adver
как его поднимешь? он же "опущенный")))
Woodbrother    23.08.2019, 10:20
Оценка:  +1
Woodbrother
Опущенный вы на вашей россии. Суля по вашим текстам так оно и есть.
Nikolas_Adver    23.08.2019, 10:26
Оценка:  -2
Nikolas_Adver
"сам дурак"-твое все, обмылок сопливый)))))
Woodbrother    23.08.2019, 10:14
Оценка:  +2
Woodbrother
Членом собачий вальс наш презик не играл там случайно ?
asfd0    23.08.2019, 10:23
Оценка:  -1
asfd0
Его полномочия сейчас позволяют этим местом гимн играть. )))))))))
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