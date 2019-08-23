На Закарпатье 43-летний мужчина развращал 6-летнюю девочку

Полиция уже задержала и объявила подозрение мужчине.

В Береговском районе Закарпатской области задержали 43-летнего мужчину, которого подозревают в развращении 6-летней девочки. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции области, передает УНН.

Читай также: В Киеве мужчина развращал мальчика

Предварительно известно, что жительница села Мужиево обратилась в полицию с заявлением. Она сообщила, что 43-летний житель этого же села осуществил развратные действия по отношению к ее 6-летней дочери.

Читай также: Насиловали и снимали порно: в Кривом Роге судят родителей 4-летней девочки

На место прибыла следственно-оперативная группа. Мужчину арестовали и объявили подозрение в осуществлении преступления, предусмотренного ст.156 ч.2 Уголовного кодекса Украины (Развращение малолетней), начато уголовное производство. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

Суд оставил подозреваемого под стражей на время досудебного расследования. Следствие продолжается.

Напомним, под Днепром педофил жестоко поиздевался над девочкой. Мама уехала на работу и оставила двух своих дочерей бабушке и неродному деду.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram