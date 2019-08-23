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На Закарпатье 43-летний мужчина развращал 6-летнюю девочку

Комментариев: 2
Полиция уже задержала и объявила подозрение мужчине.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
depositphotos.com

В Береговском районе Закарпатской области задержали 43-летнего мужчину, которого подозревают в развращении 6-летней девочки. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции области, передает УНН.

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Предварительно известно, что жительница села Мужиево обратилась в полицию с заявлением. Она сообщила, что 43-летний житель этого же села осуществил развратные действия по отношению к ее 6-летней дочери.

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На место прибыла следственно-оперативная группа. Мужчину арестовали и объявили подозрение в осуществлении преступления, предусмотренного ст.156 ч.2 Уголовного кодекса Украины (Развращение малолетней), начато уголовное производство. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

Суд оставил подозреваемого под стражей на время досудебного расследования. Следствие продолжается.

Напомним, под Днепром педофил жестоко поиздевался над девочкой. Мама уехала на работу и оставила двух своих дочерей бабушке и неродному деду.

 

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Теги: развращение, ребенок, полиция, суд
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Комментариев (2)
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Кайдаш    23.08.2019, 10:49
Оценка:  +1
Кайдаш
Отрезать ему развращалку без наркоза, всех делоа то...
Nikolas_Adver    23.08.2019, 10:34
Оценка:  -3
Nikolas_Adver
этому петушаре на какляндии надо поднимать флаг в честь "дня независимости")))
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