"Это его стиль, он взял на себя риск": Зеркаль объяснила звонки Путину от Зе

Замминистра считает, что определенная смена поведения украинской власти может принести новые результаты.

Зеленский взял на себя риски прямых переговоров с Путиным Коллаж фотографий bigmir.net

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Прямые переговоры президентов Украины и России - Владимира Зеленского и Владимира Путина - являются новым подходом главы украинского государства к решению конфликта, заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль в интервью "Интерфакс-Украина“,

“Мне кажется, что это стиль нового президента. Он считает, что в этом есть смысл. Он берет на себя риск. Я уважаю людей, которые берут на себя риск“, - сказала она, отвечая на вопрос о рисках, связанных с прямыми переговорами Зеленского с президентом РФ.

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Зеркаль также признала, что находясь в ситуации конфликта с РФ уже более пяти лет, Украине необходимо пробовать новые подходы к его решению.

“Я не исключаю, что новый или иной подход может дать какую-то реакцию. Всегда какие-то неожиданные движения несут и риск, и возможность. Здесь уже вопрос в том, как ты взвешиваешь этот риск, насколько он оправдан или нет", - отметила она.

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"Но если не менять поведение, не давать создавать креативных идей, не подходить инновационно к типичным событиям, то ты не получишь никакого шанса на другой результат “, - пояснила дипломат.

Напомним, ранее у Путина подтвердили переговоры об обмене пленными и заключенными.

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