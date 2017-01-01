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Сенцова в списках на обмен нет, Вышинский сам отказался - СМИ

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Украинского режиссера в этот раз в списки на обмен пленными и заключенными не включили.
Сенцова в Украину пока не вернут
Сенцова в Украину пока не вернут
EPA/UPG

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Украинского режиссера Олега Сенцова в списках на обмен заключенными, военнопленными и политзаключенными не будет. Об этом со ссылкой на свои источники пишет Коммерсант.

Останется под стражей и бывший главред "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, который отказался от обмена сам, так как хочет добиться в киевских судах оправдательного приговора. 

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Готовящийся обмен между Россией и Украиной в общей сложности может затронуть более 60 человек. Москва передаст Киеву 33 человека. Столько же должны уехать в обратном направлении. 

Напомним, ранее стала известна дата возможного обмена пленными между Украиной и РФ.

 

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Теги: Сенцов, военнопленные, политзаключенные, заключенные, обмен, РФ, Украина, Вышинский
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