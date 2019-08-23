Зеркаль считает, что РФ не зря позвали на встречу G7 через год

За это время у россиян есть возможность изменить свою линию поведения.

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Приглашение России на встречу G7 в следующем году является шансом для россиян изменить деструктивные тенденции в поведении, считает заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, передает "Интерфакс-Украина".

“Проблемы с русскими есть не только у нас, есть еще и другие регионы, в которых Россия играет также определенную роль", - отметила она.

"То, что сейчас речь идет о возможности приглашения РФ на встречу G7, дает россиянам дополнительный стимул изменить определенные деструктивные тенденции в поведении“, - считает Зеркаль.

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По словам Зеркаль, приглашение России на встречу G7 стало реакцией на ее запрос. “Это только первый шаг - возможно приглашение. Вам предлагают сделать что-то, вы делаете какие-то шаги навстречу. Но если не делаете, то и приглашения нет“, - пояснила дипломат.

Напомним, ранее Зеркаль объяснила, зачем Зеленский звонит Путину.

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