Зеркаль считает, что РФ не зря позвали на встречу G7 через год
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Приглашение России на встречу G7 в следующем году является шансом для россиян изменить деструктивные тенденции в поведении, считает заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, передает "Интерфакс-Украина".
“Проблемы с русскими есть не только у нас, есть еще и другие регионы, в которых Россия играет также определенную роль", - отметила она.
"То, что сейчас речь идет о возможности приглашения РФ на встречу G7, дает россиянам дополнительный стимул изменить определенные деструктивные тенденции в поведении“, - считает Зеркаль.
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По словам Зеркаль, приглашение России на встречу G7 стало реакцией на ее запрос. “Это только первый шаг - возможно приглашение. Вам предлагают сделать что-то, вы делаете какие-то шаги навстречу. Но если не делаете, то и приглашения нет“, - пояснила дипломат.
Напомним, ранее Зеркаль объяснила, зачем Зеленский звонит Путину.
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ЧИТАЙТЕ БАРАНЫ , ЧТО ПО ЭТОМУ ПОВОДУ СКАЗАЛ ПУТИН!!!
ЕСЛИ ПО ПРОЩЕ , ТО КОГДА РОССИИ ЭТО ПРЕДЛОЖАТ , ОНА ( РОССИЯ ) ПОДУМАЕТ , ВЗВЕСИТЬ ВСЕ ЗА И ПРОТИВ , И ТОЛЬКО ПОСЛЕ ТОГО ДАСТ ИЛИ НЕТ СВОЕ СОГЛАСИЕ.....)))
ВЫ В Х. УЙ НЕ ТАРАХТЕЛИ СО СВОИМИ ПОДАЧКАМИ...)