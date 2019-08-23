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Зеркаль считает, что РФ не зря позвали на встречу G7 через год

Комментариев: 4
За это время у россиян есть возможность изменить свою линию поведения.
Зеркаль объяснила, зачем звать РФ на встречу G7
Зеркаль объяснила, зачем звать РФ на встречу G7
Facebook Елены Зеркаль

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Приглашение России на встречу G7 в следующем году является шансом для россиян изменить деструктивные тенденции в поведении, считает заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, передает "Интерфакс-Украина".

“Проблемы с русскими есть не только у нас, есть еще и другие регионы, в которых Россия играет также определенную роль", - отметила она.

"То, что сейчас речь идет о возможности приглашения РФ на встречу G7, дает россиянам дополнительный стимул изменить определенные деструктивные тенденции в поведении“, - считает Зеркаль.

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По словам Зеркаль, приглашение России на встречу G7 стало реакцией на ее запрос. “Это только первый шаг - возможно приглашение. Вам предлагают сделать что-то, вы делаете какие-то шаги навстречу. Но если не делаете, то и приглашения нет“, - пояснила дипломат.

Напомним, ранее Зеркаль объяснила, зачем Зеленский звонит Путину.

 

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Теги: Зеркаль, РФ, G7, G8, большая семерка, Большая восьмерка
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Комментариев (4)
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Rangol    23.08.2019, 12:52
Оценка:  +1
Rangol
Ее звали Зеркало, такие у них имена. Я ,хyeю, откуда они придумывают такие фамилии? Ещё был такой Дуб Берёза, по сути член палка. Куда оно зазеркалилось и как слышать ее бред? Как потустороннюю зеркальность. Д.Б.
Антибес    23.08.2019, 12:39
Оценка:  +1
Антибес
Что умного срывалось с языка Зеркаль?Только члены академиков! :-)
VSHIVANKA    23.08.2019, 12:18
Оценка:  +4
VSHIVANKA
НАХЕР ВЫ ВСРАЛИСЯ СО СВОИМ G !!!
ЧИТАЙТЕ БАРАНЫ , ЧТО ПО ЭТОМУ ПОВОДУ СКАЗАЛ ПУТИН!!!
ЕСЛИ ПО ПРОЩЕ , ТО КОГДА РОССИИ ЭТО ПРЕДЛОЖАТ , ОНА ( РОССИЯ ) ПОДУМАЕТ , ВЗВЕСИТЬ ВСЕ ЗА И ПРОТИВ , И ТОЛЬКО ПОСЛЕ ТОГО ДАСТ ИЛИ НЕТ СВОЕ СОГЛАСИЕ.....)))
ВЫ В Х. УЙ НЕ ТАРАХТЕЛИ СО СВОИМИ ПОДАЧКАМИ...)
Nikolas_Adver    23.08.2019, 12:14
Оценка:  +4
Nikolas_Adver
заркаль считает? и до скольки?)))))
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