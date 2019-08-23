В сети активно комментируют видеозапись.

Из них не течет кровь: Экс-главарь боевиков рассказал про "зомби" в ВСУ

Из них не течет кровь: Экс-главарь боевиков рассказал про "зомби" в ВСУ

В сети появился рассказ боевика незаконных формирований на Донбассе, он утверждает, что видел украинских военнослужащих, которые были “напичканы химией“, чтобы не чувствовать боль.

Видео опубликовал на своей странице в Facebookблогер NecroMancer.

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По словам боевика Виктора Москаленко (до ранения - командир инженерно-сапёрной роты), от захваченных в плен украинских военнослужащих пахло формалином, якобы, чтобы сохранить органы после смерти.

“Трупы и куски тел с запахом формалина. И был пленный один, у него четыре пулевых (ранения – ред.), а кровь не течет, только покраснение вокруг отверстий. Осколочное, ногу посекло, а такое ощущение, что он ни боли не чувствует, только воду пьет. Пару часов он так продержался и умер… Начали подозревать, что что-то не в порядке, какая-то химия присутствует. Из источников узнал, что их пичкали, чтобы органы консервировались. Чтобы организм сохранялся после биологической смерти, чтобы использовать органы дальше“, - рассказал боевик.

Пользователи соцсети высмеяли рассказ боевика.

Офигительная история от Вити Москаленко (https://t.co/wBKNxZLorO) про заформалиненных перед боем ВСУшников: а потом я узнал, что их пичкали химией, чтобы органы консерировались, чтобы их использовать дальше (https://t.co/Wk6bwSTTSV) #мемуары pic.twitter.com/GOyqtK0WUl — Necro Mancer (@666_mancer) 23 августа 2019 г.

Как сообщалось 13 августа, главарь “ЛНР“ Пасечник отменил “указ“ и отказался от Станицы Луганской.

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