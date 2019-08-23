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Из них не течет кровь: Экс-главарь боевиков рассказал про "зомби" в ВСУ

Комментариев: 14
В сети активно комментируют видеозапись.
Из них не течет кровь: Экс-главарь боевиков рассказал про "зомби" в ВСУ
© скриншот
Фото 1/3
  • Боевик сообщил, что "от захваченных в плен украинских военнослужащих пахло формалином"
  • Боевик сообщил, что "от захваченных в плен украинских военнослужащих пахло формалином"
  • Боевик сообщил, что "от захваченных в плен украинских военнослужащих пахло формалином"
Из них не течет кровь: Экс-главарь боевиков рассказал про "зомби" в ВСУ
Боевик сообщил, что "от захваченных в плен украинских военнослужащих пахло формалином"
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В сети появился рассказ боевика незаконных формирований на Донбассе, он утверждает, что видел украинских военнослужащих, которые были “напичканы химией“, чтобы не чувствовать боль.

Видео опубликовал на своей странице в Facebookблогер NecroMancer.

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По словам боевика Виктора Москаленко (до ранения - командир инженерно-сапёрной роты), от захваченных в плен украинских военнослужащих пахло формалином, якобы, чтобы сохранить органы после смерти.

“Трупы и куски тел с запахом формалина. И был пленный один, у него четыре пулевых (ранения – ред.), а кровь не течет, только покраснение вокруг отверстий. Осколочное, ногу посекло, а такое ощущение, что он ни боли не чувствует, только воду пьет. Пару часов он так продержался и умер… Начали подозревать, что что-то не в порядке, какая-то химия присутствует. Из источников узнал, что их пичкали, чтобы органы консервировались. Чтобы организм сохранялся после биологической смерти, чтобы использовать органы дальше“, - рассказал боевик.

Пользователи соцсети высмеяли рассказ боевика.

Как сообщалось 13 августа, главарь “ЛНР“ Пасечник отменил “указ“ и отказался от Станицы Луганской.

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Теги: война, армия, ВСУ, "ДНР", "ЛНР", фейк
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Комментариев (15)
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Lyonya-Space    23.08.2019, 12:47
Оценка:  +1
Lyonya-Space
Просмотрел видео. Сильно!....
Чем-то напомнило Люсю Янукович с апельсинами.
fulminate    23.08.2019, 12:37
Оценка:  0
fulminate
То их всех убить просто так хотят, то младенцев едят, теперь органы прямо в живом человеке консервируют. Когда у них этот треш закончится? Что они там хапают? Были же нормальными людьми...
Nikolas_Adver    23.08.2019, 12:44
Оценка:  -2
Nikolas_Adver
БУ!!!!!!
ВосставшийИзБана    23.08.2019, 12:45
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Когда это они были нормальными людьми?
Nikolas_Adver    23.08.2019, 12:49
Оценка:  -1
Nikolas_Adver
для вас-никогда. всегда мы вас гнобили, гоняли по помойкам, писдили и обссыкали. потому-что с рагулями по-другому нельзя))))))
ВосставшийИзБана    23.08.2019, 12:54
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Опять бредишь? Попроси врача увеличить тебе дозу.
foster12    23.08.2019, 12:30
Оценка:  0
foster12
Да, много дебилов земля даунецкая наплодила.....
Жеральд    23.08.2019, 12:26
Оценка:  -1
Жеральд
Одним словом, КИБОРГИ.
Антибес    23.08.2019, 12:20
Оценка:  -1
Антибес
Тю!Так ведь вы сражались с терминаторообразными пидopгами-мутантами.Никакой химии!Обычные продукты питания из АТБ по скидке! :-)
Nikolas_Adver    23.08.2019, 12:13
Оценка:  0
Nikolas_Adver
байки травит, а щенки уши развесили)))) надо было в конце БУ!!!! сказать, чтоб усрaлись)))))
ВосставшийИзБана    23.08.2019, 12:16
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Просто нужно дерьма в вентилятор подбросить.
asfd0    23.08.2019, 12:11
Оценка:  +2
asfd0
Ну дык закон про органы не с проста же приняли.
asfd0    23.08.2019, 12:12
Оценка:  0
asfd0
Толку то от них на гражданке.
Woodbrother    23.08.2019, 12:07
Оценка:  -2
Woodbrother
Сколько на россии идиотов. Просто мрак.
ВосставшийИзБана    23.08.2019, 12:07
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
А как глянул в стороны — и-и, гроб с покойничком летает над крестами! А вдоль дороги мёртвые с косами стоять! И тишина!
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