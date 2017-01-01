Москалькова прилетела в Киев, Денисова - в Москву - СМИ
Точных данных о причинах приезда омбудсменов нет, но речь может идти об обмене пленными и заключенными.
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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова прилетела в Киев, передает ТСН. Об этом сообщили в российском дипведомстве.
Омбудсмен прибыла в столицу Украины самолетом, сейчас она уже находится в гостинице. Сейчас цель ее визита не сообщается.
Накануне СМИ писали, что украинский омбудсмен Людмила Денисова якобы уже находится в Москве.
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