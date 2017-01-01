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Москалькова прилетела в Киев, Денисова - в Москву - СМИ

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Точных данных о причинах приезда омбудсменов нет, но речь может идти об обмене пленными и заключенными.
Москалькова прилетела в Украину, Денисова - в РФ
Москалькова прилетела в Украину, Денисова - в РФ
Facebook Людмилы Денисовой

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова прилетела в Киев, передает ТСН. Об этом сообщили в российском дипведомстве.

Омбудсмен прибыла в столицу Украины самолетом, сейчас она уже находится в гостинице. Сейчас цель ее визита не сообщается.

Накануне СМИ писали, что украинский омбудсмен Людмила Денисова якобы уже находится в Москве. 

 

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Теги: Денисова, Москалькова, визит, Киев, Москва, обмен, военнопленные, пленные, заключенные
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