В Херсоне женщина продала своего ребенка

Злоумышленница проведет в тюрьме 8 лет.

В Херсоне женщина продала своего четырехмесячного ребенка. Об этом сообщает портал Криминальная Украина.

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Сообщается, что горе-мать 1992 года рождения продала своего сына за 202 тысячи гривен в июле 2018 года.

Досудебное расследование проводилось по ч.3 ст. 149 “Торговля людьми” Уголовного кодекса Украины. В суде горе-мать, которая продала своего малыша, признала свою вину. Следствию удалось доказать вину женщины в полном объеме. Служители Фемиды приговорили злоумышленницу к восьми годам лишения свободы.

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Напомним, в Киеве мужчина купил младенца. В полицию обратилась женщина. Она рассказала, что ее сын принес домой младенца и сказал, что это его ребенок. Мать мужчины также отметила, что ранее сын не сообщал ей, что состоит с кем-то в любовных отношениях и то, что он скоро станет папой.

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