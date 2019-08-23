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Именем главаря "ДНР" Захарченко назовут центральную площадь Донецка

Комментариев: 10
Переименовать хотят площадь перед зданием Донецкой облгосадминистрации.
Захарченко подорвали в кафе "Сепар"
Захарченко подорвали в кафе "Сепар"
сепаратистское издание

Главарь “ДНР“ Денис Пушилин поручил назвать одну из площадей в оккупированном Донецке именем своего убитого предшественника – Александра Захарченко.

Об этом со ссылкой на сайт Пушилина сообщают “Новости Донбасса“.

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Речь идет о площади перед зданием Донецкой облгосадминистрации (бульвар Пушкина, 34), где боевики разместили “правительство ДНР“. Отмечается, что формально площадь не имеет названия и адреса. В советские времена она называлась Октябрьской, горожане называют ее так до сих пор.

Напомним, Захарченко был ликвидирован в расположенном на бульваре Пушкина в оккупированном Донецке кафе “Сепар“ 31 августа 2018 года.  Оккупационные власти решили создать на месте его гибели масштабный мемориальный комплекс.

Как сообщалось 13 августа, главарь “ЛНР“ Пасечник отменил “указ“ и отказался от Станицы Луганской.

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Теги: "ДНР", Донецк, Захарченко, переименование
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Комментариев (10)
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SINOBI-LIFE    23.08.2019, 14:25
Оценка:  +1
SINOBI-LIFE
Площадь имени Захерченко может быть только на Даунецке,а в Донецке такого быть не может!!!
asfd0    23.08.2019, 13:58
Оценка:  -4
asfd0
Всё равно лучше чем бандера.
ВосставшийИзБана    23.08.2019, 13:53
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Какой город - такие и герои.
VSHIVANKA    23.08.2019, 13:55
Оценка:  -3
VSHIVANKA
АГА , КУИВ И ПРОСПЕКТ ПИ.ДОРА И ФАШИСТСКОГО ХОЛУЯ БАНДЕРЫ....))))
ВосставшийИзБана    23.08.2019, 13:58
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Ты не прав, поэтому так и бесишься. И кроме как коверкать слова тебе предъявить нечего.
asfd0    23.08.2019, 14:18
Оценка:  -3
asfd0
ВосставшийИзБана а в чём не прав? Грубо конечно товарисч выразился, но то , что руки по локить в крови у запукровских хероев таки факт.
ВыВсеВрети    23.08.2019, 14:24
Оценка:  0
ВыВсеВрети
товарищ!...а где ты черпаешь факты???...)))))))
ВосставшийИзБана    23.08.2019, 14:26
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Если уж говорить персонально про Бандеру - то он в своей крови. А если говорить пропагандистскими штампами типа: "руки по локить в крови у запукровских хероев таки факт", то у них руки в крови врагов Украины. Была война, а войны без крови не бывает. Кстати ты тоже не отличаешься литературностью.
Глод    23.08.2019, 13:49
Оценка:  +2
Глод
А проспект Гиви и улица Моторолы уже есть?
Жрать    23.08.2019, 13:39
Оценка:  +4
Жрать
Что , так и будет написанно -имени предателя и мудака захарченко ?
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