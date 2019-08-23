Именем главаря "ДНР" Захарченко назовут центральную площадь Донецка

Переименовать хотят площадь перед зданием Донецкой облгосадминистрации.

Главарь “ДНР“ Денис Пушилин поручил назвать одну из площадей в оккупированном Донецке именем своего убитого предшественника – Александра Захарченко.

Об этом со ссылкой на сайт Пушилина сообщают “Новости Донбасса“.

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Речь идет о площади перед зданием Донецкой облгосадминистрации (бульвар Пушкина, 34), где боевики разместили “правительство ДНР“. Отмечается, что формально площадь не имеет названия и адреса. В советские времена она называлась Октябрьской, горожане называют ее так до сих пор.

Напомним, Захарченко был ликвидирован в расположенном на бульваре Пушкина в оккупированном Донецке кафе “Сепар“ 31 августа 2018 года. Оккупационные власти решили создать на месте его гибели масштабный мемориальный комплекс.

Как сообщалось 13 августа, главарь “ЛНР“ Пасечник отменил “указ“ и отказался от Станицы Луганской.

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