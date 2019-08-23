"Батькивщина" отозвала свою кандидатуру с должности вице-спикера
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ВО "Батькивщина" отозвала кандидатуру Кондратюк Елены с должности заместителя председателя Верховной Рады нового созыва. Об этом заявил нардеп от "Батькивщины" Андрей Кожемякин, передает УП.
"Вчера наша политсила, которая находится де-факто в оппозиции, заявила, что мы подаем кандидатуру на должность вице-спикера. После консультаций с нашими коллегами, мы приняли решение отозвать эту кандидатуру", - отметил он.
Ранее в партии "Слуга народа", в Верховной Раде 9 созыва сформирует наибольшую фракцию (254 мандата), заявляли о готовности отдать оппозиции три должности, включая должность вице-спикера. Партия "Голос" от должности отказалась.
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22 августа нардеп партии ОПЗЖ Нестор Шуфрич заявил, что "Слуга народа" предлагала "Оппозиционные платформе - За жизнь" эту должность. Он заявил, что партия послала отдельное предложение на должность вице-спикера, но конкретной кандидатуры пока еще нет.
Также на должность претендует "Европейская солидарность", но нардепка "ЕС" Иванна Климпуш-Цинцадзе заверила, что партия еще не подавала свою кандидатуру, потому что претендует на руководство различных комитетов.
Ранее сообщалось, что на должность вице-спикера претендуют три фракции.
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