В Раде определились с временным президиумом на торжественное заседание

Каждая фракция выдвинула своего представителя, среди них - ни одной женщины.

На подготовительной группе депутаты определились с временным президиумом УНИАН

Читай также: "Слуга народа" хочет возглавить 21 комитет из 23

Новоизбранные народные депутаты утвердили состав временного президиума Верховной Рады Украины. Соответствующее решение свхалилы единогласно на заседании подготовительной депутатской группы, передает Depo.ua.

"Во время торжественного заседания каждая из политических партий предлагает временного президиума своего представителя, а председатель подготовительной депутатской группы включается в временного президиума по должности", - отметил глава "Слуги народа" Дмитрий Разумков".

Читай также: Неприкосновенность депутатов отменят уже 3 сентября - СМИ

"Каждая из политических сил предоставила информацию и свои предложения во временный президиум", - добавил он.

После этого представитель президента в парламенте, а также новоизбранный депутат от политической партии "Слуга народа" Руслан Стефанчук зачитал список депутатов:

Читай также: Все Слугам. Как Зе!депутаты оттеснили остальных от трибуны и комитетов

Разумков Дмитрий (председатель подготовительной депутатской группы);

Стефанчук Руслан (от политической партии "Слуга народа")

Иоффе Юлий (от политической партии "Оппозиционная платформа - за жизнь")

Кожемякин Андрей (от политической партии ВО "Батькивщина")

Забродский Михаил (от политической партии "Европейская Солидарность")

Железняк Ярослав (от политической партии "Голос").

Читай также: Портнов собрался заявлять в ГБР на Парубия

Напомним, ранее "Батькивщина" отозвала свою кандидатуру с должности вице-спикера.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram