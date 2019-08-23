Зеленский подготовил речь на первое заседание Рады: текст держат в секрете
Президент Украины Владимир Зеленский выступит с речью на первом заседании Верховной Рады. Об этом передает Страна, ссылаясь на собственные источники.
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Вступительное послание новоизбранным депутатам Верховной Рады девятого созыва пишет сам Зеленский с креативной командой спичрайтеров. Об этом изданию ответили в Офисе президента на официальный запрос.
Традиционно, в день первого заседания парламента нового созыва президент Украины обращается с посланием к депутатам. Принято, чтоб президент лично выступал перед парламентариями. В своей речи гарант заявляет о своей позиции насчет основных ориентиров внешней и внутренней политики страны.
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Между тем, традиции соблюдали не все украинские президенты. Виктор Янукович, например, в свое время отправил письменное послание. Адресовано оно было не депутатам, а украинскому народу.
Напомним, на первое заседание парламента пригласят более 60 гостей. Депутат от “Слуги народа” приоткрыла тайну.
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