Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Зеленский подготовил речь на первое заседание Рады: текст держат в секрете

Комментариев: 1
Речь Зеленского пока строго секретная.
Зеленский выступит перед депутатами
Зеленский выступит перед депутатами
president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский выступит с речью на первом заседании Верховной Рады. Об этом передает Страна, ссылаясь на собственные источники. 

Читай также: Кто спичрайтер президента: В Офисе президента сделали заявление

Вступительное послание новоизбранным депутатам Верховной Рады девятого созыва пишет сам Зеленский с креативной командой спичрайтеров. Об этом изданию ответили в Офисе президента на официальный запрос.

Традиционно, в день первого заседания парламента нового созыва президент Украины обращается с посланием к депутатам. Принято, чтоб президент лично выступал перед парламентариями. В своей речи гарант заявляет о своей позиции насчет основных ориентиров внешней и внутренней политики страны.

Читай также: Слуга народа забрала лучшие места в зале Рады

Между тем, традиции соблюдали не все украинские президенты. Виктор Янукович, например, в свое время отправил письменное послание. Адресовано оно было не депутатам, а украинскому народу.

Напомним, на первое заседание парламента пригласят более 60 гостей. Депутат от “Слуги народа” приоткрыла тайну. 

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: Зеленский, речь, первое заседание, Верховная Рада
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Ira0956    23.08.2019, 14:32
Оценка:  0
Ira0956
22 августа 2019 года английское издание The Guardian опубликовало фотографию из Крыма. Подписали эту фотографию точно и лаконично: КРЫМ, РОССИЯ.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь