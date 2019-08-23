Монополисты: На Закарпатье задержали сбывавшую наркотики ОПГ

Группировка действовала на территории Закарпатья монопольно, сбывая наркотики на территории Хустского, Тячивского районов.

В городе Хуст правоохранители обезвредили организованную преступную группу, которая организовала и контролировала на протяжении длительного времени сбыт наркотиков на территории Хустского и Тячевского районов Закарпатья.

Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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“22 августа, сотрудниками Управления противодействия наркопреступности, совместно со следователями отдела по расследованию особо тяжких преступлений Следственного управления ГУНП в Закарпатской области, под процессуальным руководством прокуратуры Закарпатской области, с помощью сотрудников отдела противодействия торговле людьми, спецназовцев КОРД, роты полиции особого назначения и патрульной полиции, задержана группа жителей Хустского района, которые занимались сбытом наркотических веществ“, - говорится в сообщении.

При попытке сбыта очередной партии метамфетамина правоохранители задержали четырех участников и организатора данной преступной группы. Все они являются жителями города Хуст и Хустского района и все ранее уже привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

Всего правоохранители провели 18 обысков по месту жительства членов преступного формирования и в местах возможного хранения наркотиков. Осмотрено также четыре автомобиля задержанных.

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В ходе обысков изъято около 100 граммов психотропного вещества метамфетамин стоимостью на “черном рынке“ около 200 тысяч гривен, деньги различной валютой в сумме 150 тысяч гривен, золотые изделия весом около 1 кг, незарегистрированное оружие и патроны, два автомобиля элит-класса Mercedes и BMW, а также вещи, похищенные у жителей Хустского района.

Правоохранители подозревают, что члены данной преступной группы, кроме сбыта наркотиков, также причастны к совершению других преступлений, в частности краж.

По данному факту начато уголовное производство по ч.3 ст.307 Уголовного кодекса Украины (Хранение и сбыт наркотических средств, совершенное организованной группой в особо крупных размерах).

Все участники преступной группировки задержаны и помещены в изолятор временного содержания. 23 августа следователи сообщили мужчинам о подозрении в совершении преступления по части 3 статьи 307 Уголовного кодекса Украины. Также подано обращение в суд об избрании фигурантам меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщалось 24 июля, под Киевом разоблачили крупный наркосиндикат.

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