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Закупка угля по формуле "Роттердам+" дешевле импорта из Колумбии, - Насалик

Комментариев: 3
Закупка угля по формуле "Роттердам+" дешевле импорта из Колумбии, - Насалик

Закупка угля по формуле “Роттердам+“ выгоднее его нынешнего  импорта из Колумбии. Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик в эфире 112 канала.

“Что такое “Роттердам+“? Это индикатор, по которому определяли цену, от которой отчисляли общий тариф. И как оказалось, сегодня по “Роттердам+“ наименьшая цена на уголь. И это намного ниже, чем сейчас закупают из Колумбии“, - сообщил министр.

По его мнению, активизация НАБУ по делу “Роттердам+“ негативно влияет на ситуацию в энергетике и может привести к кризису. Он также предостерег политиков от необоснованной критики и вмешательства в работу энергетической отрасли.

“К вопросу энергетики надо подходить достаточно тонко. И любые вмешиванием в нее - это как вмешательство в живой организм, которое приведет к тромбам и к остановке этого организма. Поэтому очень важно, чтобы все заявления, которые звучали, особенно от официальных лиц, которые представляют наше государство, чтобы они были взвешенными и понимали, как тем или иным образом могут повлиять на энергетическую ситуацию в нашей стране в целом“, - сказал Насалик.

Напомним, ранее эксперт Кирилл Сазонов высказал мнение, что новому правительству придется вернуться к формуле “Роттердам+“, поскольку закупать по ней уголь дешевле.

Председатель Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКУ) Оксана Кривенко заявляла, что формула “Роттердам+“ позволила украинцам сэкономить до 40 млрд грн., поскольку сдерживала рост тарифов на электроэнергию для населения.

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Комментариев (3)
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Ira0956    23.08.2019, 14:31
Оценка:  0
Ira0956
22 августа 2019 года английское издание The Guardian опубликовало фотографию из Крыма. Подписали эту фотографию точно и лаконично: КРЫМ, РОССИЯ.
asfd0    23.08.2019, 14:15
Оценка:  -1
asfd0
Да объясните вы уже народу толком, что "Роттердам+" - это идеальная схема что б и волки сыты и офцы лелы..
Мыкола    23.08.2019, 14:05
Оценка:  +1
Мыкола
А свой уголь с Донбасса не пытались использовать, наймиты тупоголовые и русливые?
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