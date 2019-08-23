Геращенко назвала временный президиум "гендерно невыдержанным"

В этот президиум выбрали шестерых человек, главу и представителя каждой фракции, но женщин там нет.

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Первый вице-спикер Ирина Геращенко считает состав временного президиума ВР к торжественному заседанию Рады 9 созыва гендерно несбалансированным. Об этом она заявила на заседании подготовительной группы, передает Depo.ua.

"У меня нет возражений и замечаний ... Безусловно, каждая политическая сила может выдвигать достойного, но замечание - что гендерно у нас этот временный президиум не выдержан. Гендерно - не выдержан", - отметила Ирина Геращенко.

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На этот комментарий Разумков отметил, что каждая политическая сила предлагала своих кандидатов, и состав временного президиума необходимо утвердить.

Ранее во временный президиум Верховной Рады выбрали шестерых человек:

Разумков Дмитрий (председатель подготовительной депутатской группы);

Стефанчук Руслан (от политической партии "Слуга народа")

Иоффе Юлий (от политической партии "Оппозиционная платформа - за жизнь")

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Кожемякин Андрей (от политической партии ВО "Батькивщина")

Забродский Михаил (от политической партии "Европейская Солидарность")

Железняк Ярослав (от политической партии "Голос").

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