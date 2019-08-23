Геращенко назвала временный президиум "гендерно невыдержанным"
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Первый вице-спикер Ирина Геращенко считает состав временного президиума ВР к торжественному заседанию Рады 9 созыва гендерно несбалансированным. Об этом она заявила на заседании подготовительной группы, передает Depo.ua.
"У меня нет возражений и замечаний ... Безусловно, каждая политическая сила может выдвигать достойного, но замечание - что гендерно у нас этот временный президиум не выдержан. Гендерно - не выдержан", - отметила Ирина Геращенко.
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На этот комментарий Разумков отметил, что каждая политическая сила предлагала своих кандидатов, и состав временного президиума необходимо утвердить.
Ранее во временный президиум Верховной Рады выбрали шестерых человек:
- Разумков Дмитрий (председатель подготовительной депутатской группы);
- Стефанчук Руслан (от политической партии "Слуга народа")
- Иоффе Юлий (от политической партии "Оппозиционная платформа - за жизнь")
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- Кожемякин Андрей (от политической партии ВО "Батькивщина")
- Забродский Михаил (от политической партии "Европейская Солидарность")
- Железняк Ярослав (от политической партии "Голос").
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