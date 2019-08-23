Депутаты утвердили сценарий торжественного заседания

На первом заседании нардепы получат удостоверения от ЦИК и послушают президента.

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Народные депутаты 9 созыва на подготовительном заседании в пятницу, 23 августа, утвердили повестку дня первого заседания парламента 29 августа. Об этом сообщил глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков, передает РБК-Украина.

"План-сценарий торжественного заседания был предложен и проработан второй подгруппой. Если нет возражений и замечаний... Прошу голосовать за него в целом", - заявил Разумков. Депутаты проголосовали за решение без возражений. Читай также: Зеленский подготовил речь на первое заседание Рады: текст держат в секрете Согласно сценарию, подписание присяги будет проходить на втором этаже ВР за столами регистрации при участии представителей Центральной избирательной комиссии.

"Сначала мы обратились к ЦИК относительно их присутствия на торжественном заседании и вручении удостоверений народных депутатов. ЦИК рассмотрела этот вопрос и приняла решение, уполномочила секретариат комиссии выдать эти удостоверения. Выдача таких удостоверений будет происходить за столами регистрации народных депутатов", - добавили депутаты во время заседания.

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Ранее нардепы выбрали членов временного президиума первой сессии Верховной Рады. Во временный президиум войдут Разумков как председатель Подготовительной депутатской группы, Руслан Стефанчук от Слуги народа, Юлий Иоффе от ОПЗЖ, Андрей Кожемякин от Батькивщины, Михаил Забродский от "ЕС" и Ярослав Железняк от Голоса.

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