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Депутаты утвердили сценарий торжественного заседания

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На первом заседании нардепы получат удостоверения от ЦИК и послушают президента.
Депутаты придумали сценарий первого заседания
Депутаты придумали сценарий первого заседания
пресс-служба ВР

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Народные депутаты 9 созыва на подготовительном заседании в пятницу, 23 августа, утвердили повестку дня первого заседания парламента 29 августа. Об этом сообщил глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков, передает РБК-Украина.

"План-сценарий торжественного заседания был предложен и проработан второй подгруппой. Если нет возражений и замечаний... Прошу голосовать за него в целом", - заявил Разумков. Депутаты проголосовали за решение без возражений.

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Согласно сценарию, подписание присяги будет проходить на втором этаже ВР за столами регистрации при участии представителей Центральной избирательной комиссии.

"Сначала мы обратились к ЦИК относительно их присутствия на торжественном заседании и вручении удостоверений народных депутатов. ЦИК рассмотрела этот вопрос и приняла решение, уполномочила секретариат комиссии выдать эти удостоверения. Выдача таких удостоверений будет происходить за столами регистрации народных депутатов", - добавили депутаты во время заседания.

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Ранее нардепы выбрали членов временного президиума первой сессии Верховной Рады. Во временный президиум войдут Разумков как председатель Подготовительной депутатской группы, Руслан Стефанчук от Слуги народа, Юлий Иоффе от ОПЗЖ, Андрей Кожемякин от Батькивщины, Михаил Забродский от "ЕС" и Ярослав Железняк от Голоса. 

 

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Теги: депутаты, Рада, парламент, нардепы, нардеп, Дмитрий Разумков
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Комментариев (1)
asfd0    23.08.2019, 15:33
Оценка:  0
asfd0
А зачем менять стандартный сценарий? Начать с -"Каждый вечер вечер наступает вдруг. Если делать нечего тебе, мой друг ...." ну и в конце, - добро, так сказать, пожаловать в 95 Квартал!
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