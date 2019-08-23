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Адвокатам Порошенко отказали в возбуждении дела против Портнова

Комментариев: 2
Полиция отказалась возбуждать уголовное дело.
Полиция не возбудила дело против Портнова
Полиция не возбудила дело против Портнова
facebook.com/portnov.andrey.ukraine

Нацполиция отказалась возбуждать уголовное дело против экс-заместителя главы Администрации Януковича Андрея Портнова. Об этом сообщает Страна, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

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Предварительно известно, что заявление подал адвокат Порошенко Игорь Головань. Он обвинил Портнова в разглашении данных досудебного расследования. 

Однако журналистам стало известно, что в Национальной полиции отказали представителю Порошенко в открытии уголовного производства против юриста Портнова.

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Заявление на Портнова адвокат Порошенко направил 8 августа в ГБР, которое и ведет следствие по Порошенко. Однако это ведомство занимается только представителями власти. По этой причине заявление Голованя передали в Нацполицию. 

Документ
Документ
Страна

Органы МВД отказались возбуждать дело по причине, что в заявлении Голованя даже не указан номер уголовного производства, детали которого разгласил Портнов.

Напомним, Портнов собрался заявлять в ГБР на Парубия. Юрист снова грозится подать заявление на Парубия. 

 

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Теги: Портнов, Головань, Порошенко, уголовное дело, ГБР
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Комментариев (2)
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ЗаУкраину    23.08.2019, 14:34
Оценка:  0
ЗаУкраину
чтО потроХ?Не хоцца в тУрму?А придется. Все твои попытки зацепиться за стенку смазанную дерьмом, бесполезны.
vicinq    23.08.2019, 14:28
Оценка:  -1
vicinq
Уе.ок..
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