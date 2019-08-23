Адвокатам Порошенко отказали в возбуждении дела против Портнова

Полиция отказалась возбуждать уголовное дело.

Полиция не возбудила дело против Портнова facebook.com/portnov.andrey.ukraine

Нацполиция отказалась возбуждать уголовное дело против экс-заместителя главы Администрации Януковича Андрея Портнова. Об этом сообщает Страна, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

Читай также: Портнов назвал известные издания "задроченными помойными ямами"

Предварительно известно, что заявление подал адвокат Порошенко Игорь Головань. Он обвинил Портнова в разглашении данных досудебного расследования.

Однако журналистам стало известно, что в Национальной полиции отказали представителю Порошенко в открытии уголовного производства против юриста Портнова.

Читай также: Портнов не был фигурантом дела о госизмене - прокуратура АРК

Заявление на Портнова адвокат Порошенко направил 8 августа в ГБР, которое и ведет следствие по Порошенко. Однако это ведомство занимается только представителями власти. По этой причине заявление Голованя передали в Нацполицию.

Документ Страна

Органы МВД отказались возбуждать дело по причине, что в заявлении Голованя даже не указан номер уголовного производства, детали которого разгласил Портнов.

Напомним, Портнов собрался заявлять в ГБР на Парубия. Юрист снова грозится подать заявление на Парубия.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram