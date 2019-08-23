“Хоть оптом отдам”: Аваков предложил продать РФ изъятый в Украине героин и кокаин

Арсен Аваков пошутил касательно РФ и наркотиков.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков пошутил, что было бы неплохо избавиться от всего изъятого в Украине кокаина и героина. Он предложил министру финансов Оксане Маркаровой продать их Российской Федерации. Об этом передает Страна.

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Данное заявление Аваков сделал после того, как глава Нацполиции Сергей Князев похвалил работу департамента по борьбе с наркопреступностью.

С начала года изъято более 5 тонн наркотического зелья. Из которых почти тонна героина, 657 кг - кокаина, - сказал Князев.

После этого Аваков предложил оригинальное решение касательно избавления от конфискованных наркотиков.

Я обращаюсь к министру финансов, купите у нас, пожалуйста, все это. Нам очень нужны эти деньги. Примите закон соответствующий. Я вам хоть оптом отдам. Я вас очень прошу. Отправьте в Россию, они там торгуют самолетами МИД, - сказал Аваков.

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В свою очередь Маркарова улыбнулась и акцентировала, что идея неплохая, но нужны изменения в законодательство.

Напомним, в Украине откроется Офис подразделения противодействия наркопреступности США. Джейсон Шумахер высоко оценил сотрудничество с полицейскими Департамента противодействия наркопреступности Нацполиции Украины.

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