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Зеленский заверил, что власть не смягчит позицию по Крыму

Комментариев: 3
Президент заверил, что каждый крымчанин для него - украинец.
Зеленский обещает не сдавать позиции по Крыму
Зеленский обещает не сдавать позиции по Крыму
president.gov.ua

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Президент Владимир Зеленский заявил, что украинская власть занимает жесткую позицию относительно возвращения оккупированного Крыма в Украину. Об этом он сообщил журналистам в пятницу, передает УНН.

"У нас жесткая позиция относительно возвращения Крыма, конечно, мы этого хотим, конечно будем делать все для этого", - сказал Зеленский.

Президент добавил, что для него каждый крымчанин - это украинец. Он уверен, что Крым обязательно вернется в Украину.

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Также он отметил, что кроме поддержки международных друзей, Киев прикладывает много усилий, чтобы вернуть Крым. Зеленский рассказал, что в Верховной Раде есть несколько законопроектов по оккупированному Крыму, которые необходимо изучить.

Напомним, ранее депутаты утвердили сценарий торжественного заседания Рады 9 созыва.

 

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Теги: Зеленский, Крым, Украина, аннексия, РФ
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Комментариев (3)
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VSHIVANKA    23.08.2019, 15:49
Оценка:  -1
VSHIVANKA
И ЧТО ИЗ ЭТОГО ?
ЯПОНИЯ УЖЕ 70 ЛЕТ СЧИТАЕТ КУРИЛЫ И САХАЛИН СВОЕЙ ТЕРРИТОРИЕЙ....
ЧТО-ТО ИЗМЕНИЛОСЬ ? ))))
BabaYul    23.08.2019, 15:47
Оценка:  -1
BabaYul
"Ай, Моська! знать, она сильна,
Что лает на Слона!"
ВосставшийИзБана    23.08.2019, 15:44
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Бла-бла-бла ни о чем.
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