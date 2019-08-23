Зе!команда уже не хочет сенсорную кнопку в Раду

"Слуга народа" хочет ввести другой способ идентификации депутата по время голосования, но какой, не уточняет.

Разумков рассказал, почему в Раде не будет сенсорной кнопки Facebook Дмитрия Разумкова

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Введение сенсорной кнопки для голосования депутатов в зале заседаний ВР не предусмотрено регламентом работы ВР, а потому может вызвать проблемы при принятии определенных решений. Об этом заявил лидер "Слуги народа" Дмитрий Разумков, передает "Укринформ".

"Если мы говорим о системе сенсорной кнопки, то насколько мне известно, она не сертифицирована, и там есть некоторые вопросы с гарантийным сроком использования, так как она была теоретически введена 11 или 12 лет назад", - отметил он.

"И я не уверен, что эта система отвечает всем тем вызовам, которые будут стоять перед Верховной Радой 9-го созыва", - добавил Разумков.

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"Есть другие вопросы, связанные с сенсорной кнопкой: насколько мне известно сегодня она не предусмотрена регламентом Верховной Рады Украины и ее введение может вызвать проблемы в принятии тех или иных решений", - пояснил он.

В то же время он подчеркнул, что в партии "Слуга народа" считают необходимым исключить кнопкодавство в парламенте.

"Мы предлагаем изменения в закон, по которым очень строго наказывали бы депутатов, которые это будут использовать, доходя к уголовной ответственности или крупных штрафов", - отметил политик.

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В свою очередь представитель президента в ВР Руслан Стефанчук подчеркнул, что система "Рада-3", которая сейчас используется в зале заседаний парламента, технически использовала свой ресурс еще в 2008 году.

Он отметил, что один из первых вопросов, который "Слуга народа" будет предлагать депутатам нового созыва, будет касаться идентификации голосования. Но при этом он уточнил, что речь идет не о введении сенсорной кнопки.

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Одним из первых законопроектов будет введение уголовной ответственности за кнопкодавство, за прогулы пленарных заседаний, а также внесение изменений в Конституцию относительно того, чтобы прогулы и кнопкодавство были основанием для потери мандата, говорит Стефанчук.

Напомним, ранее сообщалось, что Владимир Зеленский подготовил речь на первое заседание Рады, но текст держат в секрете.

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