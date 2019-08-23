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Житель Запорожья прошелся с украинским флагом в Крыму

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Таким образом мужчина присоединился к флешмобу Зеленского.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
depositphotos.com

Сегодня, 23 августа, житель Запорожья оригинально поздравил свою страну с Днем Национального флага. Об этом он сообщил в популярном запорожском паблике.

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Мужчина решил принять участие в флешмобе, который запустил президент Украины Владимир Зеленский и прошелся с Национальным флагом в Крыму.

Сегодня День Государственного флага Украины. Президент сказал, что флаг должен быть поднят в каждом уголке планеты. Я поднял его в Крыму. С праздником вас дорогие украинцы. Крым - Украина. Слава Украине! - написал запорожец.

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К слову, комментаторы позитивно восприняли поступок мужчины и написали ему слова благодарности за то, что он не побоялся преследований и репрессий псевдовластей в оккупированной Крыму.

Напомним, Зеленский предложил украинцам провести флешмоб. Глава государства накануне Дня флага записал видеообращение, в котором призвал украинцев вывешивать украинские флаги из окон. 

 

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Теги: флаг, д
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