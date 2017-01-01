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Подрядчик сдал реферат из интернета вместо схемы теплоснабжения Николаева

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Подрядчик за свою "работу" получил 1,2 млн гривен.
СБУ в Николаеве сообщило о подозрении подрядчику, сдавшему вместо работы реферат из сети
СБУ в Николаеве сообщило о подозрении подрядчику, сдавшему вместо работы реферат из сети
ssu.gov.ua

Подрядчик по факту выполнения работ по разработке схемы теплоснабжения в Николаеве предоставил среди документов рефераты из интернета.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в пятницу, 23 августа.

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В ведомстве рассказали, что это стало известно по итогам расследования дела о присвоении бюджетных денег. Установлено, что в декабре прошлого года чиновник мэрии подписал акт-приема передачи услуг, тем самым одобрив оплату 1,2 млн гривен. Фактически эти работы выполнены не были, отмечают в СБУ.

“По заключению судебной строительно-технической экспертизы, размер оплаты услуг был завышен почти на 750 000 гривен. Среди документов подрядчика оказались даже обычные рефераты по указанной проблематике, распечатанные с интернета“, - говорится в сообщении.

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Чиновнику и его сообщнику сообщили о подозрении в служебном подлоге и растрате имущества.

Как сообщалось 23 июля, товарищ Богдана построил ЖК на участке ГПУ в Киеве.

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Теги: СБУ, коррупция, Николаев
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