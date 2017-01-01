ЦИК зарегистрировала уже почти 400 депутатов

За сегодня были зарегистрированы 75 нардепов, а всего в Раде уже 395 действующих депутатов.

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Центральная избирательная комиссия зарегистрировала уже 395 новоизбранных народных депутатов. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.

На сегодняшнем заседании были зарегистрированы 75 нардепов. “Комиссия зарегистрировала 44 народных депутата, избранных на внеочередных выборах 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе“, - говорится в сообщении.

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В частности, были зарегистрированы 22 депутата от партии “Слуга народа“, 10 депутатов - от партии “ОПЗЖ“, один депутат - от “Батькивщины“, еще один - от “ЕС“ и 10 - от партии “Голос“.

Также ЦИК зарегистрировала 30 нардепов, избранных по мажоритарке. “По состоянию на 23 августа Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 395 народных депутатов Украины: 210 - избранных в ОМИО и 185 - избранных в ОВО“, - отметила пресс-служба.

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Напомним, ранее сообщалось, что ЦИК уже зарегистрировала три четверти Рады.

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